(Aggiornata alle 11.22) - Brillante esordio agli Australian Open per Roger Federer, che in tre rapidi set, con il risultato di 6-3 6-2 6-2 ha affondato l’americano Steve Johnson. Fin da subito il basilese si è mostrato determinato e solo la pioggia, che ha imposto agli organizzatori di chiudere il tetto della Rod Laver Arena sul 4-1 del primo set gli ha richiesto di tirare un attimo il freno.

Passando al singolare femminile, corsa conclusa già al primo turno per le elvetiche Jil Teichmann e Viktorija Golubic, entrambe eliminate in tre set. la Teichmann è stata battuta per 6-4 4-6 6-2 dalla russa Jekaterina Alexandrova, la Golubic per 4-6 6-1 7-6 (10/5) dalla cinese Zhu Lin.