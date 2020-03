L’ATP e la WTA hanno annunciato congiuntamente il prolungamento della sospensione del tennis fino al 7 giugno. Tra i tornei toccati da questa decisione, anche il Ginevra Open (16-23 maggio). Le classifiche mondiali, maschili e femminili, vengono congelate. Le altre competizioni annullate sono quelle di Madrid e Roma (due Masters 1000 ATP e WTA), Monaco, Estoril e Lione (ATP), Strasburgo e Rabat (WTA). Allo stato attuale, i tornei previsti a partire dall’8 giugno restano in calendario. Le due istanze hanno anche criticato la Federazione francese per aver deciso unilateralmente lo spostamento del Roland Garros in atutunno, una settimana dopo gli US Open, generando subbuglio. «La sfida posta dal coronavirus al tennis professionistico richiede una maggiore collaborazione da parte di tutti», scrivono ATP e WTA nel loro comunicato.