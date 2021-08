Roger Federer compie quarant’anni - i suoi primi quarant’anni -, e in qualche modo inizia pure a sentire la sua età. Il corpo, reduce da mille battaglie, gli chiede pause, spesso prolungate, e sacrifici. Eppure è tuttora il numero 9 del ranking mondiale. E, da numero 9 - pur favorito dal blocco del ranking -, con un lavoro sostanzialmente part-time, è ancora capace di qualificarsi ai quarti di finale di un torneo del Grande Slam. Ragazzi, è pur sempre Roger Federer, il Re.

E poi, a ben vedere, non sono stati molti i tennisti capaci di arrivare così bene, con tanta classe e ancora tante potenzialità, a questa tappa della vita. Potremmo prendere in esame altri nove colleghi che hanno preceduto il basilese e che idealmente rientrerebbero in una ideale top 10 della storia del tennis (in attesa che anche Nadal e Djokovic li raggiungano e quindi li scalzino).

Le gag di Jimbo

Iniziamo da un dato di fatto: spesso ai tornei senior, quelli di vecchie glorie, che spesso accompagnano i tornei maggiori, a partecipare sono colleghi più giovani di Roger Federer. E un collega più giovane di lui è pure al numero 1 del ranking ITF Seniors Tour, il tedesco Sascha Moeller, classe 1987. L’unico grande - tra i 10 più grandi di sempre - a poter reggere il confronto con King Roger è Jimmy Connors. Classe 1952, Jimbo si ritirò nel 1996 all’età di 44 anni. A 39, da wildcard, raggiunse la semifinale dello US Open. Celebre una sua gag, in coppia con un altro carattere forte del tennis, Vitas Gerulaitis - anni prima tra i suoi più grandi rivali -, quando si presentò in un match di doppio al Roland Garros 1989 con tanto di stampelle. Vecchi fenomeni.

Sampras e Agassi

E quello che spesso viene accostato a Federer in un’ideale classifica delle stelle di questo sport? Be’, Pete Sampras, classe 1971, si ritirò già nel 2003. Se ne andò dal circuito con stile, il suo stile, conquistando il quattordicesimo titolo del Grande Slam in carriera, a New York, e ricevendo un caloroso abbraccio collettivo, l’anno successivo, pur dopo un anno di inattività, sempre nel contesto degli US Open. L’introduzione nella Hall of Fame, nel 2007, testimonia la precocità del suo ritiro, dopo il quale è in sostanza sparito dalle scene. Quattro anni dopo, nel 2011, la stessa Hall of Fame avrebbe eletto anche il più grande rivale di Sampras, ovvero Andre Agassi. Classe 1970, il Kid di Las Vegas decise di salutare tutti nel 2006. All’età di quarant’anni, sempre sposato con Steffi Graf, al massimo è apparso in qualche esibizione, nulla di più. Più che altro, in quel periodo, ancora si stava dedicando alla promozione della propria autobiografia, che in italiano sarebbe stata pubblicata solo nel 2011.

Le precoci fatiche di Borg

Tornando indietro di una generazione, troviamo Björn Borg. Classe 1956, lo svedese a 40 anni ne aveva già combinate di cotte e di crude: si era ritirato (1983), era rientrato (1991), se n’era andato un’altra volta (1993), aveva sposato una collega (1980) da cui si era separato (1983), aveva quindi sposato Loredana Bertè (1989) da cui pure aveva divorziato (1992), aveva tentato il suicidio e si era quindi risposato (2002), accusato di bigamia dalla stessa Bertè. Insomma, nel 1996, al suo 40. compleanno, vi arrivò provato. Non si può dire altrettanto di Stefan Edberg, classe 1966. Lo svedese, ritiratosi già nel 1996, si diede allo squash, rientrando nel tennis vero e proprio solo all’età di 46 anni per collaborare con Roger Federer. Classe 1959, John McEnroe si ritirò invece nel 1992, riservandosi due rapidi ritorni nel 1994 e nel 2006: una mattata delle sue, ormai 47.enne, per giocare e vincere il doppio di San Josè in coppia con Jonas Björkman. È quindi diventato commentatore televisivo, proprio come Mats Wilander, da anni forse la voce più critica - tra quelle degne di nota - nei confronti dello stesso Federer. Classe 1964, lo svedese si ritirò nel 1996, macchiando la sua carriera con tre mesi di sospensione, affibbiatigli perché risultato positivo a un test anti-doping al Roland Garros dell’anno precedente. All’età di 40 anni, Wilander era capitano della squadra di Davis del suo Paese. Oltre che allenatore, è diventato uno dei volti del tennis di Eurosport.

Laver e Lendl in punta di piedi

Rimangono due posti appena in questa ideale top 10 di tutti i tempi - lo ripetiamo, in attesa dei più giovani Nadal e Djokovic -, e non crediamo di trovare grosse voci critiche se decidiamo di attribuirli a Ivan Lendl e, come rappresentante delle generazioni precedenti, a Rod Laver. Classe 1938, buon amico di Federer, l’australiano, si ritirò in sostanza nel 1976, per poi entrare nel circuito misto americano del World Team Tennis. Ivan Lendl, dal canto suo, nato nel 1960, venne inserito nella Hall of Fame proprio all’età di 40 anni, dopo essersi ritirato sette anni prima. In quel momento, 34.enne, era numero 54 al mondo. Sparì dalle scene, per poi tornare a comparirvi ormai 51.enne come allenatore di Andy Murray. E quindi no, nessuno, a 40 anni, è stato come Roger Federer.

