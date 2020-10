Ha tremato, sofferato, imprecato, vacillato. Alla fine però Novak Djokovic ha confermato il suo status di favorito, spezzando la resistenza di Pablo Carreño Busta. Mentre a Parigi faceva già buio, il serbo ha alzato le mani al cielo, forte della vittoria in quattro set contro lo spagnolo: 4-6 6-2 6-3 6-4. Nella prima frazione «Nole» (ATP 1) ha sofferto in tutti i sensi: sia fisicamente (un problema al braccio sinistro) sia per la verve dell’avversario, numero 15 al mondo. Poi, però, Djokovic si è esaltato. E ha vinto, ancora. Ora se la vedrà con Stefanos Tsitsipas (ATP 5), che ha vinto e convinto contro Andrey Rublev (ATP 13). A 22 anni il greco ha conquistato la seconda semifinale della carriera in un Grande Slam (la prima al Roland Garros), imponendosi in tre set: 7-5 6-2 6-3. Tsitsipas si presenta al penultimo atto in fiducia, dopo i 15 set consecutivi conquistati sulla terra rossa parigina.

I dubbi di Rafa

«Fa troppo freddo per giocare», ha affermato Rafael Nadal dopo il suo successo nella notte tra martedì e mercoledì nel quarto di finale contro l’italiano Jannik Sinner (7-6 6-4 6-1). «Il problema è il tempo. Certo, finire alla 1.30 del mattino non è il massimo, ma fa soprattutto troppo freddo per giocare. Fa molto, molto freddo. Anche i calciatori sono confrontati a simili condizioni? Sì, ma il tennis è uno sport in cui servono tempi di riposo. Si è più fermi. Ecco perché è un po’ pericoloso per il corpo giocare con queste situazioni», ha fatto notare il maiorchino. «Ma non voglio lamentarmi, accetto la situazione», ha concluso.

Sida tra Kvitova e Kenin

In campo femminile le favorite hanno imposto la loro legge nei quarti di finale della parte bassa del tabellone. Petra Kvitova (n. 7) e Sofia Kenin (n. 4) si sono qualificate per le semifinali e si affronteranno oggi. Le outsider Iga Swiatek (WTA 54) e Nadia Podoroska (WTA 131) si giocheranno il secondo accesso all’atto conclusivo. Petra Kvitova ha dominato la tedesca Laura Siegemund (WTA 66) con il punteggio di 6-3 6-3. La campionessa degli Open d’Australia Sofia Kenin ha invece avuto bisogno di tre set (6-4 4-6 6-0) per battere Daniela Collins (WTA 55).

