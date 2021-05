Novak Djokovic ha vinto il torneo 'di casa', a Belgrado battendo lo slovacco Alex Molcan (ATP 255), col punteggio di 6-4, 6-3. Si tratta del secondo titolo stagionale per il 34enne numero 1 del ranking mondiale, vincitore degli Australian Open a febbraio, e l'83. della sua carriera, ma più che altro è stato un riscaldamento in vista del Roland Garros al via domani.