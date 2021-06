A due riprese tra le top ten della classifica WTA, due volte semifinalista al Roland Garros (2015 e 2017), tante battaglie in Fed Cup e un grande amore per il suo sport. La carriera di Timea Bacsinszky è a un bivio. Ma, prima di lasciare il mondo delle competizioni, la tennista vodese vuole pensarci ancora un po’.

Il tennis è uno sport individuale, ma Timea è la prima a ricordarci che in certi frangenti diventa un fenomenale gioco di squadra. Inevitabile ricordarle il suo contributo alla causa rossocrociata, non solo quando era all’apice della sua forma. «Ho sempre sentito una forte attrazione per il nostro team elvetico e quando non ero infortunata c’ero. O, meglio, facevo tutto il possibile per esserci. Penso di avere avuto un ruolo importante anche quando si è trattato di riportare la Svizzera...