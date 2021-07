E adesso? Dopo una sconfitta senza appello, con un incredibile 0-6 subìto nel terzo set, se lo sono chiesto in tanti. Forse tutti. A partire dal pubblico del Center Court. La «standing ovation» riservata a Roger Federer poco prima del suo ultimo turno di battuta, con il solido Hubert Hurkacz ormai ad un solo «game» dalla semifinale, aveva il sapore del commiato. Ad un mese dai 40 anni - li compirà l’8 agosto - il campione basilese potrebbe aver giocato la sua ultima partita sulla leggendaria erba di Wimbledon. Qui Federer ha trionfato otto volte, l’ultima nel 2017. Oggi è uscito di scena a testa bassa, sconsolato, accompagnato dagli applausi di chi lo ha amato incondizionatamente. «Non so proprio dire se questo è stato il mio ultimo Wimbledon oppure no», afferma. «Ne discuterò con il mio team. Ovviamente mi piacerebbe molto tornare, ma alla mia età non si può mai sapere come andranno le cose». Ora il rossocrociato si prenderà qualche giorno per decidere se partecipare alle Olimpiadi di Tokyo, in programma dal 23 luglio.

Comunque contento

Federer non aveva mai incassato uno 0-6 nello Slam londinese. «È stata dura», ammette. «Negli ultimi giochi sapevo che non sarei più riuscito a tornare in partita. È una sensazione alla quale non sono abituato». Allo stesso tempo, Roger si dice «molto contento per essere arrivato così lontano e per aver giocato su questi livelli dopo tutto quello che ho passato nell’ultimo anno e mezzo». Tra l’operazione al ginocchio destro subita nel febbraio del 2020 e il primo turno di Wimbledon 2021, il renano ha giocato appena nove partite. Tre delle quali sulla terra rossa del Roland Garros, dove si era ritirato prima degli ottavi di finale. «Dopo 18 mesi difficili e dopo il mio primo turno qui a Londra (vinto per l’abbandono del francese Mannarino), il pericolo di uscire presto era certamente presente. In questi dieci giorni ho dimostrato a me stesso molte cose. Avrei voluto fare ancora meglio, ma non è stato possibile. Mi rendo conto che mi manca ancora qualcosina. Le mie gambe non erano al massimo della condizione e non posso ancora muovermi come vorrei. Soprattutto in difesa, dove le cose si fanno complicate quando si affrontano i migliori giocatori del mondo».