Novak Djokovic si è detto contrario a un’eventuale vaccinazione obbligatoria contro il coronavirus che permetterebbe la ripresa dei tornei di tennis. In una chiacchierata su Facebook organizzata insieme ad altri sportivi serbi, il numero uno dell’ATP riconosce che viaggiare sarà «la sfida principale» per i giocatori. «Sono il primo a vivere nell’incertezza. Come faremo a spostarci da un Paese all’altro? Io, personalmente, non sono favorevole ai vaccini. Non vorrei che qualcuno mi obbligasse a farmi vaccinare per poter viaggiare», ha aggiunto «Nole» dalla Spagna, dove si trova con la sua famiglia dall’inizio della pandemia. Il serbo, lo ricordiamo, è anche presidente del Consiglio dei giocatori del circuito maschile.

Con le sue affermazioni Djokovic replica all’ex tennista francese Amélie Mauresmo. Quest’ultima sostiene che il tennis non potrà ripartire se prima non verrà trovato un vaccino contro la COVID-19. . «Niente vaccino = niente tennis», aveva scritto su Twitter. «Se diventasse una regola, una legge, cosa farei?», prosegue Novak. «Ho la mia opinione sull’argomento e non so se quei pensieri cambieranno ad un certo punto, non lo so. Ipoteticamente, se la stagione dovesse riprendere a luglio, agosto o settembre, anche se è improbabile, capisco che un vaccino diventerà un requisito prioritario, subito dopo che saremo fuori dalla quarantena. Ma non c’è ancora nessun vaccino».