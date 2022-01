«Novak Djokovic non è stato arrestato», stando a fonti governative citate da svariate fonti tennistiche. Notizie sull’arresto del tennista erano state diffuse da fonti serbe. Ma stando al Sydney Morning Herald, il ministro dell’Immigrazione Alex Hawke potrebbe non prendere una decisione oggi sull’annullamento del visto. Hawke aveva quattro ore per usare il suo potere personale, ai sensi del Migration Act, ma il governo avrebbe scelto di non decidere in tempi così brevi. La cancellazione del visto è possibile se si ritiene che la persona (in questo caso Djokovic, ndr) ponga «un rischio per la salute, la sicurezza o l’ordine pubblico della comunità australiana o di una parte di essa» o per «la salute e la sicurezza di uno o più individui». Un portavoce del Governo ha dichiarato alla Reuters che «a seguito della decisione odierna del giudice su un motivo procedurale, resta a discrezione del ministro dell’Immigrazione prendere in considerazione l’annullamento del visto del signor Djokovic sotto il suo potere personale di cancellazione ai sensi della legge sulla migrazione. Il ministro sta attualmente esaminando la questione e il processo resta in corso».