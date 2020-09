L’Open degli Stati Uniti si avvia verso la sua fase conclusiva e già sono stati presentati gli Internazionali d’Italia (il via è previsto il 14 settembre), che si annunciano di un livello a dir poco stellare. In campo maschile saranno infatti presenti ben 19 dei primi 20 della entry list. L’unico assente, purtroppo, è l’infortunato Roger Federer (n. 4), che dovrebbe tornare a giocare nel 2021. Nel cartellone di Roma, oltre a Djokovic, ci sarà anche Rafael Nadal, che aveva rinunciato alla trasferta a New York. E questo è ovviamente un motivo in più di interesse per gli aficionados del grande tennis. Tra le donne sono invece annunciate 9 delle top ten: mancherà soltanto la n. 1, l’austaliana Ashleigh Barty.

Spalti vuoti

Il tema del giorno, al Foro Italico, è quello degli spalti vuoti, perché la...