Boris Becker ha sostenuto la sua innocenza in un tribunale di Londra, dove è stato accusato di non aver restituito alcuni dei sui trofei (compreso quello vinto a Wimbledon nel 1985) per regolare i suoi debiti. Il processo si terrà nel settembre 2021. L’ex stella germanica del tennis è in particolare stata accusata di non aver rispettato gli obblighi nella divulgazione di informazioni anche nei movimenti bancari. Nel luglio 2019 82 oggetti, tra questi molti trofei e ricordi personali, erano stati venduti all’asta e gli avevano fruttato 765.000 euro, una somma destinata a pagare i debiti.