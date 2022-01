Per Novak Djokovic, la porta del Roland Garros sembrava socchiusa. Quanto basta, per lasciare filtrare una luce fioca. La speranza, sì. Dopo essere stato esiliato da Melbourne a un amen dal via degli Australian Open, il campione serbo dev’essersi aggrappato - in quanto tennista ambiziosissimo - al secondo Slam della stagione. Anche questo obiettivo, tuttavia, potrebbe scivolare via. Aggiungendosi, in prospettiva, alle possibili complicazioni per prendere parte ai tornei americani. Sino a domenica sera, si vociferava di una Parigi compatibile ai giocatori non vaccinati. Grazie al concetto di bolla - e di ripetuti test - che avrebbe forniti sufficienti garanzie per scendere in campo senza pericoli. Di natura sanitaria e - a questo punto - pure di ordine pubblico. E invece no. Lunedì mattina, Nole è stato raggiunto da un’altra, pessima notizia. A fare chiarezza sulla questione - via Twitter - è stata nientemeno che la ministra dello Sport Roxana Maracineanu. Proprio colei che nelle scorse ore aveva lasciato intendere che la vaccinazione non fosse decisiva ai fini della partecipazione al Roland Garros. Le elezioni presidenziali della prossima primavera, tuttavia, hanno favorito la puntualizzazione. Tutti gli atleti sportivi, professionisti o dilettanti, che arrivano in Francia per una competizione - come avverrà a breve per il torneo delle Sei Nazioni di rugby - dovranno essere vaccinati per entrare in un impianto sportivo aperto al pubblico. Di fatto, il Governo di Emmanuel Macron ha precisato che le regole del pass vaccinale, il super green pass transalpino, si applicheranno anche agli stranieri che entrano nel Paese per gareggiare. Tennisti, certo, ma anche calciatori impegnati ad esempio in Champions League.