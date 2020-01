Partenza mancata nel 2020 per Belinda Bencic, dove ha iniziato la sua nuova stagione. La sangallese e numero 8 della classifica WTA è stata eliminata in entrata dalla russa Anna Blinkova, 58. dei valori mondiali e che si è assicurata il passaggio al secondo turno sconfiggendola con il punteggio di 6-3 3-6 6-3. Per la ventunenne Blinkova quello colto a spese della Bencic è il primo successo in carriera contro una «top ten».