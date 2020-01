Buon sorteggio per Roger Federer e Stan Wawrinka all’Australian Open, primo Slam dell’anno per il quale si giocherà a Melbourne. Il maestro renano della racchetta nel primo turno sarà chiamato a confrontarsi con lo statunitense Steve Johnson (81. ATP), mentre il vodese se la vedrà con il bosniaco Damir Dzumhur (92. della graduatoria mondiale).

Wawrinka, che è 15. dell’ATP, è inserito nella parte del tabellone in cui si trova anche l’asso maiorchino Nadal che Stan - in linea per ora del tutto teorica - potrebbe incontrare allo stadio delle semifinali. Da parte sua Federer, a Melbourne testa di serie numero 3, nella parte bassa del tabellone ritrova il serbo e detentore del titolo Novak Djokovic.