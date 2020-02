Stando al sito rsi.ch l’asso renano della racchetta Roger Federer in questo 2020 disputerà un solo torneo sulla terra rossa e sarà quello del Roland Garros, seconda tappa annuale degli Slam. A rivelarlo è stato il suo agente Tony Godsick all’agenzia stampa Reuters. Federer, che il trofeo del Roland Garros l’ha conquistato per la sua prima e unica volta nel 2009, salterà quindi i Masters 1000 di Madrid e Roma, così da poter risparmiare le forze in vista della prestigiosa rassegna parigina.