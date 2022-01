TENNIS

Non mancano le news dall’Australia, in attesa della decisione del ministro dell’Immigrazione – Ora spunta il modulo ATD, in cui Nole avrebbe dichiarato di non aver viaggiato nei precedenti 14 giorni all’ingresso nel Paese nonostante sia volato da Belgrado (dove è stato visto a Natale giocare a tennis) a Marbella