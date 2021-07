SRF Sport ridimensionerà la sua squadra di commentatori di tennis dopo l’Open degli Stati Uniti, che si terrà a New York. Nell’ambito di questa decisione, si è deciso di non rinnovare il contratto a Heinz Günthardt. L’attuale capitano della Fed Cup è in forza al canale della Svizzera tedesca dal 1985. A medio termine gli incontri di tennis con partecipazione elvetica avranno sicuramente meno risalto nella griglia dei programmi di SRF Sport. A dirlo è stata la caporedattrice Susan Schwaller. La decisione si concretizzerà una volta che Roger Federer avrà deciso di appendere la racchetta al chiodo.