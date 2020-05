«Quella volta che giocai in Coppa Davis ubriaco, e non vedevo bene la pallina». A raccontare l’aneddoto è Novak Djokovic, numero 1 al mondo del tennis mondiale. Il fenomeno serbo ha rivelato alcuni segreti della sua carriera in una diretta Instagram con Maria Saharapova, in cui l'ex campionessa russa ha anche ricordato una serata romantica tra i due. «Era un doppio misto di esibizione - ha raccontato Sharapova - tu eri ancora molto giovane, non so se avessi ancora vinto un torneo o meno. Giocavamo uno contro l'altro e mi avevi detto che se avessi perso sarei dovuto venire a cena con te. E così è successo! Siamo andati a un ristorante giapponese, tu hai pure estratto una macchina fotografica compatta e hai chiesto al cameriere di farci una foto ricordo».