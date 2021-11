Mentre al Palalido di Milano sono in corso le Next Gen Finals, già si pensa alle finali ATP, che si terranno a Torino dal 14 al 21 novembre. L’Italia è il centro del mondo nel grande tennis maschile. E, in entrambi questi appuntamenti è rappresentata da un giocatore: da una parte il 19.enne Lorenzo Musetti, dall’altra Matteo Berrettini. E, a Torino, c’è Yannick Sinner come prima riserva. Non male, anche se l’altoatesino sognava un posto da titolare, quello che alla fine si sono presi il norvegese Ruud e il polacco Hurkacz. Quest’ultimo, se qualcuno se lo fosse dimenticato, è stato il giocatore che aveva fermato Federer nei quarti di finale a Wimbledon, (6-0 al terzo), ultima partita giocata dal nostro fenomeno. Molti, tra i fan di Roger, si augurano che quella non sia stata l’ultima partita...