Rafael Nadal ha sconfitto Novak Djokovic 7-5 1-6 6-3 nella finale del Masters 1000 di Roma. Per il maiorchino si è trattato del decimo successo al Foro Italico e dell’88.esimo titolo in carriera. In campo femminile la vittoria è andata a Iga Swiatek. La polacca, numero 15 al mondo, ha annientato la ceca Karolina Pliskova con il punteggio di 6-0 6-0 in appena 46 minuti di gioco.