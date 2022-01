È stata una partita lottatissima, con colpi da maestro, ma alla fine Rafael Nadal non ha mancato l’appuntamento con la storia e ha battuto il russo Daniil Medvedev aggiudicandosi il 21.esimo titolo del Grande Slam, uno in più di Roger Federer e Novak Djokovic. Il match da cardiopalma, durato 5 ore e 25 minuti, ha visto il maiorchino imporsi per 2-6 6-7 6-4 6-4 7-5.