Rafael Nadal (ATP 5), che ha giocato solo due partite dopo la sconfitta subita nella semifinale del Roland Garros, conta di poter tornare sul circuito già in dicembre. Il maiorchino, che si sta riprendendo più velocemente del previsto dall’infortunio al piede, spera di poter giocare ad Abu Dhabi. «L’obiettivo è la partecipazione all’Australian Open a metà gennaio. Prima, però, mi piacerebbe poter affrontare un’altra prova di preparazione».

Ma quali sono attualmente le condizioni fisiche del campione dei 20 titoli del Grande Slam? «Il mio piede non è ancora al 100%, ma riesco ad allenarmi per quasi un’ora e mezza al giorno. Questo è un segnale positivo. Sento che il problema è sempre meno accentuato. Sono sulla via della guarigione», ha detto il 35.enne spagnolo.