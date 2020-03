L’abbiamo chiamata «Ritorno al futuro», invero senza troppa fantasia. È una rubrica figlia dell’emergenza e, va da sé, della mancanza di eventi sportivi live. E allora, se non possiamo vivere il presente proviamo almeno a correre indietro con la memoria. Ripescando, quale primo appuntamento, la finale di Wimbledon 2019 fra sua maestà Roger Federer e quel furbacchione di Novak Djokovic. Una partita epica, infinita, meravigliosa al di là del risultato. Rigiochiamola assieme grazie all’articolo firmato da Flavio Viglezio, inviato a Londra per l’occasione.

Ci sono finali che, appena finiscono, sono già entrate nella storia: quella di ieri tra Roger Federer e Novak Djokovic è una di queste. Al termine di una partita folle il serbo ha conservato il suo titolo a Church Road, conquistando il suo 16. Slam dopo 4 ore e 57 minuti di gioco e con il punteggio di 7-6 1-6 7-6 4-6 13-12. Ad un immenso Federer rimangono i rimpianti per non aver sfruttato due match-point sul suo servizio.

Orgoglio, delusione e rimpianti si mescolano nella serata londinese. Roger Federer non è riuscito a conquistare per la nona volta Wimbledon. Novak Djokovic, come nel 2014 e nel 2015, ha spezzato i sogni del basilese al termine di un duello epico, durato poco meno di cinque ore. Quattro ore e cinquantasette minuti, per l’esattezza: ed è un nuovo record per una finale a Church Road. Onore a Nole, immenso campione che non molla mai, ora a quota cinque Wimbledon e a sedici titoli . Sì, Roger può essere orgoglioso del suo torneo, anche se adesso la delusione è immensa. Ha giocato una finale da sogno, ha lottato come un leone, ma non è bastato.

Ed i rimpianti fanno capolino mentre la notte scende sul Centre Court. In un quinto set totalmente folle, durato più di due ore, sull’8-7 Roger ha avuto due match-point sul suo servizio. Non li ha trasformati, un po’ per colpa sua e un po’ per la bravura di Djokovic. Ha perso l’occasione, Federer, e il treno spesso a questi livelli passa una volta sola. Soprattutto se dall’altra parte della rete c’è il numero 1 al mondo. In svantaggio per due set a uno senza mai aver perso il servizio, alla fine il Maestro ha pagato la maggiore freddezza di Djokovic nei tie-break: ne ha vinti tre, il serbo, tra i quali l’ultimo introdotto da quest’anno sul dodici pari. «Vincerà chi saprà gestire meglio la sfida sul piano mentale», aveva detto Roger alla vigilia. Alla fine Nole è stato un po’ più freddo ed è bastato a fare la differenza. Già, i rimpianti in questo momento fanno a pugni con l’orgoglio. Chissà se un giorno Federer avrà un’altra opportunità così. Meglio non pensarci, adesso: fa troppo male. Quanto può essere crudele, lo sport. «Cosa ha fatto la differenza? Un colpo, un solo colpo», dice Federer. «Ho avuto due match-point a disposizione e non li ho sfruttati. Sul primo ho deciso di servire in maniera diversa all’ultimo momento: è andata così e non ci posso fare più nulla. Comunque anche in seguito ho continuato a crederci, ho cercato di rimanere positivo. Non era così male essere sul 9-9 o sul 10-10 nel quinto set. Certo, ora è dura ripensare a quelle due occasioni perse».

Accenna un timido sorriso, Roger, come se volesse in fretta dimenticare una partita in cui ha totalizzato quattordici punti in più di Djokovic: «Questo non cambia nulla, alla fine ha vinto lui. Da parte mia posso essere soddisfatto della mia prestazione e del mio torneo in generale. So quanto ci sono andato vicino».

Già, la vita continua. Ma rialzarsi dopo botte come queste deve essere tutt’altro che evidente: «Io vado avanti per la mia strada: cercherò di dimenticare quel che è successo oggi sul Centre Court, portando con me gli aspetti positivi di questa sfida. Ce ne sono parecchi anche se adesso forse è difficile vederli. Non nascondo che fa male perdere in questo modo, soprattutto a Wimbledon. Ma non sono depresso dopo una partita così. Sono abbastanza forte mentalmente per non lasciarmi andare. Comunque sono cosciente di aver perso un’incredibile opportunità per vincere ancora una volta a Wimbledon».

Perdere una finale a causa di tre tie-break non è una cosa normale quando ci si chiama Roger Federer: «Nel primo ero in vantaggio per 5-3, ho avuto le mie occasioni. Un tie-break è sempre qualcosa di speciale, differente dai normali giochi di servizio. Forse sono stato un po’ troppo passivo, non mi ricordo nemmeno bene cosa sia accaduto. Ma lo ripeto, non ho perso la partita nei tie-break. È mancato un solo colpo sui due match-point. Adesso? Prenderò un po’ di vacanza e poi tornerò a giocare: mi rivedrete in campo a Cincinnati».

