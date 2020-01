Criticato dal movimento ambientalista e finito nel mirino addirittura di Greta Thunberg , Roger Federer ha annunciato di voler fare una donazione alla popolazione australiana colpita dagli incendi. «Se posso dare una mano – ha spiegato il tennista a Melbourne – è anche mostrando solidarietà di fronte ad una situazione divenuta incredibile». Federer, 38 anni, segue dunque la scia di molte altre star della racchetta. Il basilese ha spiegato che mercoledì, durante un match esibizione con Rafael Nadale e Serena Williams, farà una donazione «personale». Le stelle del circuito si daranno poi appuntamento a partire dal 20 gennaio per gli Australian Open. Finora, i maschi dell’ATP hanno donato 500 mila dollari alla causa mentre l’americana Serena Williams ha devoluto il suo compenso per la vittoria al torneo di Auckland (43 mila dollari).

Dalla scorsa settimana Federer è al centro della polemica sui social network. Polemica scatenatasi a margine del processo, in Svizzera, contro dodici attivisti che nel 2018 avevano fatto irruzione presso una sede di Credit Suisse (banca che sponsorizza il Roger nazionale) vestiti come tennisti. L’intento degli attivisti, appunto, era quello di spronare il campionissimo a prendere posizione in merito agli investimenti della banca nell’energia fossile. Al coro si è aggiunta Greta Thunberg, con un retweet, mentre Federer ha risposto che userà la sua posizione privilegiata per dialogare con i suoi partner.