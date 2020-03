E se la favola si concludesse esattamente quel giorno, con un lieto fine strappalacrime? L’8 agosto del 2021, Roger Federer compirà quarant’anni. Proprio in quella data, curiosamente, è stata fissata la nuova cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo, rinviate di un anno a causa del coronavirus. Ammesso che il campione dei 20 Slam decida davvero di continuare a giocare fino a lì, ci piace immaginarlo con la bandiera rossocrociata in mano, capofila della delegazione elvetica in Giappone durate la sfilata conclusiva.

Roger Federer non lo ha mai nascosto: la medaglia d’oro in singolare ai Giochi è sempre stato uno dei suoi più grandi obiettivi. Nella sua straordinaria carriera, si è dovuto accontentare (si fa per dire) del titolo olimpico in doppio, conquistato con Stan Wawrinka a Pechino 2008, e dell’argento individuale ottenuto sull’amata erba di Wimbledon ai Giochi di Londra 2012, quando in finale venne sconfitto da Andy Murray. Quella fu l’ultima apparizione del fenomeno basilese alla rassegna a cinque cerchi. Un infortunio gli impedì infatti di partecipare all’edizione del 2016 a Rio de Janeiro.