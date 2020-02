Roger Federer ha vinto il sesto «Match for Africa», il primo disputatosi su suolo africano, grazie al 6-4 3-6 6-3 rifilato a Rafael Nadal. A Città del Capo, in Sudafrica, davanti a 51.954 mila spettatori entusiasti, sua maestà Roger ha dato spettacolo. La sfida ha permesso altresì di polverizzare il record di affluenza registrato lo scorso novembre in Messico, quando 42.517 persone assistettero alla partita-esibizione fra Federer e Alexander Zverev.