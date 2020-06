«Qualche settimana fa, dopo aver avvertito dei nuovi dolori durante la mia riabilitazione, mi sono dovuto sottoporre a un nuovo intervento in artroscopia», ha spiegato il numero 4 delle classifiche ATP. «Ora, come avevo già fatto per affrontare la stagione 2017 (dopo un lungo infortunio, ndr.) intendo prendermi tutto il tempo necessario per essere pronto al 100% e poter giocare al mio miglior livello». Nel 2017 l’uomo dei 20 Slam tornò alla grande, vincendo subito l’Australian Open. In questo 2020 ha disputato solo cinque match ufficiali: uscito in semifinale a Melbourne per mano di Novak Djokovic, aveva in seguito affrontato Rafael Nadal a Città del Capo in occasione del benefico «Match for Africa». In seguito aveva subito una prima operazione al ginocchio destro.