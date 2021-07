Roger Federer prosegue il suo cammino sull’erba di Wimbledon. Il basilese negli ottavi di finale di lunedì ha sconfitto l’italiano Lorenzo Sonego con il punteggio di 7-5 6-4 6-2 , al termine di un match durato tre ore e che ha vissuto una piccola pausa per coprire col tetto il Centre Court a causa della pioggia.

L’uomo dai 20 titoli maggiori accede così per la 58. volta in carriera i quarti di finale di un Grande Slam, il 18. a Church Road. Mercoledì Federer affronterà il vincitore della sfida tra il polacco Hurkacz e il russo Daniil Medvedev. L’incontro è stato momentaneamente sospeso per la pioggia, quando il punteggio era sul 2-6 7-6 6-3 4-3 e riportato a martedì.