Tutto molto bello a Parigi. Impegnato nel primo turno del Roland Garros contro l’uzbeko Denis Istomin, Roger Federer ha vissuto una giornata serena: il basilese si è infatti imposto in tre set con il risultato di 6-2 6-4 6-3, festeggiando così nel migliore dei modi la sua ottantesima partecipazione ad un torneo del Grande Slam. Federer ha cominciato la partita con un break e da quel momento in poi non c’è più stata storia per l’avversario. Esibitosi davanti ai mille spettatori del Philippe Chatrier, Roger ha dato l’impressione di essere rilassato. Una buona notizia, considerando le sue prime, complicate partite di questo 2021.