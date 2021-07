(Aggiornato alle 18.55) Roger Federer non vincerà mai il titolo olimpico nel singolare maschile. Il basilese ha dovuto rinunciare ai Giochi di Tokyo. L’annuncio è stato dato da Roger via Twitter. Quarant’anni il prossimo agosto, quando si chiuderà Tokyo 2020, per Federer queste Olimpiadi rappresentavano di fatto l’ultima possibilità per centrare l’unico obiettivo sfuggitogli in carriera.