Roger Federer torna in campo la prossima settimana a Halle, dove ha firmato il torneo già dieci volte e dove avrà quali principali avversari il tedesco Alexander Zverev e il russo Daniil Medvedev. Lo ha confermato il 39.enne basilese sottolineando che inizia il periodo più importante della sua stagione. «Sono pronto per le prime sfide. Ci tengo molto a giocare il mio miglior tennis. Lotterò per cercare di vincere ogni partita», ha spiegato Roger, ritiratosi la scorsa settimana al Roland Garros per preservare la sua salute. «So che sull’erba mi trovo subito a mio agio, mi bastano poche ore per riadattarmi alla superficie», ha aggiunto. Inutile ricordare che il torneo sull’erba tedesca servirà a Roger da preparazione in vista di Wimbledon (28 giugno -11 luglio). A Londra l’elvetico sogna di imporsi per la nona volta in carriera. E in palio sarebbe anche il suo 21.esimo titolo del Grande Slam.