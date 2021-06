Roger Federer (n. 6) resta in corsa a Wimbledon. Il basilese ha approfittato del ritiro di Adrian Mannarino (ATP 41), che si è infortunato al ginocchio destro dopo una scivolata mentre si sposava lateralmente a fondo campo. Il francese ha chiamato in causa il fisioterapista sul risultato di 4-6 7-6 7/3 6-3 2-4, ma nonostante il trattamento e l’antidolorifico non ha potuto fare altro che prolungare la partita di un paio di giochi. Ha infatti deciso di ritirarsi dopo aver perso il primo punto nella quinta frazione. Nel secondo turno Roger dovrà vedersela con il vincente tra Richard Gasquet (ATP 56) e Yuichi Sugita (ATP 110).