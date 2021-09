«Il peggio è alle mie spalle». Lo ha detto Roger Federer a Zurigo, dove era presente nell’ambito di un incontro con gli sponsor. «Sto molto meglio. La rieducazione dopo l’operazione al ginocchio procede bene», ha aggiunto il basilese. Roger ha poi parlato della Laver Cup (24-26 settembre) in programma a Boston è di cui è il promotore. «Mi dispiace di non poter partecipare. Soffrirò guardando l’appuntamento in televisione», ha detto il campione dei 20 titoli del Grande Slam. Roger si augura invece di poter giocare questo evento nella prossima edizione, quella del 2022 che si terrà a Londra.