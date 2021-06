Giornata nera per Roger Federer, uscito di scena già negli ottavi di finale del torneo sull’erba di Halle. Il basilese si è arreso a Félix Auger-Aliassime, che ha giocato con maggiore concretezza nella frazione decisiva. Già finalista nello scorso fine settimana a Stoccarda, il canadese si è imposto per 4-6 6-3 6-2. Il cammino di Roger verso il torneo di Wimbledon, dove si è imposto in ben otto occasioni, si annuncia pertanto molto in salita. Una vera montagna da scalare.