Roger Federer è prudente. «Anche se dovessi essere eliminato nel primo turno mercoledì a Doha contro Daniel Evans o Jéremy Chardy, prenderò la sconfitta con un sorriso». È stata questa una delle prime dichiarazioni del basilese nella conferenza stampa virtuale per lanciare il suo ritorno alle competizioni dopo oltre un anno di pausa. «Essere tornato sul circuito dopo aver subito due operazioni al ginocchio è per me già un exploit - ha detto Roger- È stata dura, lo ammetto. Penso alla rieducazione, soprattutto dopo il secondo intervento. Ho atteso il momento giusto prima di affrontare due set in allenamento. A Dubai ho giocato con Daniel Evans e con Dominic Stricker (ndr: l’elvetico che ha conquistato il Roland Garros juniores lo scorso anno). Gli automatismi sono arrivati in fretta. Devo ancora provare a me stesso di essere al 100% delle mie possibilità in campo. Ma le sensazioni che ho avuto negli ultimi venti giorni sono buone».

In questo lungo periodo senza tennis, Federer non ha mai pensato al ritiro. «Sono convinto che posso ancora realizzare qualcosa. Non mi sono fissato particolari obiettivi a corto termine. Però devo essere sincero. Questa pausa è diversa rispetto a quella precedente, del 2016. Quando ero tornato in Australia nel 2017 sapevo che la mia schiena era a posto ed ero rassicurato anche sul fatto che mi sentivo in forma sul piano fisico. Adesso penso ad ogni singola partita. Dopo Doha vedrò se è il caso o meno di giocare a Dubai». La prudenza di Federer è legata al fatto che il suo obiettivo stagionale è il torneo di Wimbledon, che preparerà al meglio presentandosi come di consueto anche a Halle. A Doha torna in campo anche Stan Wawrinka, che martedì affronterà il qualificato sudafricano Lloyd Harris (84. WTA). Il romando era stato eliminato in entrata a Rotterdam.