L’abbiamo chiamata «Ritorno al futuro», invero senza troppa fantasia. È una rubrica figlia dell’emergenza e, va da sé, della mancanza di eventi sportivi live (QUI TUTTE LE PUNTATE). E allora, se non possiamo vivere il presente proviamo almeno a correre indietro con la memoria. Ripescando, a questo giro, il primo Grande Slam conquistato da Roger Federer: era il 6 luglio del 2003 e la superficie era naturalmente l’adorata erba di Wimbledon. Riviviamo quella vittoria storica grazie al commento firmato da Raffaele Soldati.

Fino a poche settimane fa tutti parlavamo di Roger Federer come di un artista della racchetta, con un piccolo grande complesso: quello del Grande Slam. Oggi ci ritroviamo di fronte a un giocatore che ha realizzato una delle più grandi imprese dello sport elvetico: vincere a Wimbledon. Tutt'a un tratto, come in un libro di fiabe, il complesso di Roger è scomparso. È bastato vederlo sventolare la racchetta, che a tratti sembrava una bacchetta magica nelle mani di Harry Potter. E Proprio mentre in Inghilterra (anzi nel mondo intero) vanno a ruba le edizioni del quinto volume della saga della scrittrice scozzese J.K. Rowling, il mondo dello sport scopre un nuovo mago. Uno sicuramente capace di entrare nei cuori della gente, come hanno saputo fare prima di lui Borg e Sampras. Ecco due nomi da tenere presenti, due modelli del basilese, magari anche in modo inconscio. Bastano due immagini per associare Roger a quei due extraterrestri del tennis: la scivolata in ginocchio tipica dello svedese e certi tocchi vellutati che ricordano da vicinissimo lo stile inconfondibile dell'americano.

L'australiano Mark Philippoussis, l'avversario della finalissima, è caduto in piedi. Ed è franato proprio nei momenti della partita a lui più congeniali: i «tie-break». L'arte batterà la potenza aveva detto con largo anticipo su «la Rebubblica» Gianni Clerici. Il grandissimo conoscitore di tennis, che spesso e volentieri non azzecca i pronostici, questa volta volta ha fatto centro. Il «Vecchio Scriba», come ama definirsi, è anzi andato oltre nel pronostico della vigilia: «Se questo frugolo (ndr: Federer) non vince Wimbledon, io mi faccio frate. Aspirazione tuttora lontana dalle mie più riposte ambizioni». Stia tranquillo, il mitico Gianni: non dovrà sicuramente vestire la tonaca. A soli 21 anni (22 il prossimo 8 agosto), Federer figura sull'albo d'oro del torneo più vecchio del mondo (prima edizione 1877). E non sarà questo, con tutta probabilità, l'unico trofeo a sollevare. C'è ancora una prova del Grande Slam: l'Open degli Stati Uniti a fine agosto. E, subito dopo, una trasferta in Australia,

dove l'elvetico ritroverà Philippoussis e Lleyton Hewitt, l'uomo che aveva vinto a Wimbledon lo scorso anno, ma che in questa edizione è uscito nel primo turno. In palio il passaggio alla finale della Coppa Davis. Nel 1992, a Fort Worth (Texas), la Svizzera, con Hlasek, Rosset e il nostro Claudio Mezzadri, si era arresa agli Stati Uniti di Agassi, Sampras e McEnroe proprio all'ultimo atto. Roger sa che anche questo sogno potrebbe esaudirsi. Sarebbe un altro bel regalo per se stesso, per i suoi genitori, per la fidanzata Vavrinec e soprattutto per i due allenatori che lo hanno fatto crescere, lo scomparso Peter Carter e Peter Lundgren.

L'assegno di Wimbledon (1.300.000 franchi) va ad aggiungersi ad un patrimonio già cospicuo, riunito grazie ad una serie di successi (5 solo in questa stagione su superfici diverse). Ma i soldi almeno per ora passano in secondo piano. Per Roger conta ancor la gloria. Ama giocare a tennis. E sembra davvero che si diverta. Speriamo che riesca ad appassionare gli aficionados del tennis anche questa settimana a Gstaad.

