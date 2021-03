Roger Federer (ATP 5) non difenderà il titolo conquistato due anni fa al torneo di Miami. Il basilese ha deciso di non intraprendere la trasferta in Florida per il primo Masters 1000 stagionale, in programma dal 24 marzo al 4 aprile. Il 39.enne, che sarà in campo la prossima settimana a Doha e quella successiva a Dubai, preferisce fare il suo rientro sul circuito a piccoli passi. Lontano dalle competizioni da oltre un anno a causa delle due operazioni al ginocchio destro, ma anche per ragioni legate alla pandemia, Federer preferisce affidarsi alla prudenza. Intende quindi tornare a giocare nelle migliori condizioni possibili. Lo ha riferito il suo manager Tony Godsick all’Associated Press. Gli obiettivi di Federer in questa stagione sono Wimbledon e i Giochi di Tokyo.