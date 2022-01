Fosse stato un calciatore, beh, avremmo tranquillamente parlato di entrata a gamba tesa. Perché sì, Rafael Nadal non le ha mandate a dire. Arrivando (quasi) a incoraggiare Novak Djokovic a vaccinarsi. Intervenuto sul caso del momento, lo spagnolo ha mostrato simpatia e comprensione nei confronti del popolo australiano. «È normale – ha spiegato il tennista – che le persone qui in Australia siano molto frustrate pensando alla vicenda. Hanno sopportato parecchi lockdown duri, molti australiani non potevano nemmeno tornare a casa dall’estero».

Quindi, la stoccata: «L’unica cosa chiara, ai miei occhi, è che se sei vaccinato puoi giocare gli Australian Open e qualsiasi altro torneo. E il mondo, questa è la mia opinione, ha sofferto già abbastanza». Perché, insomma, «non seguire le regole»?

Nadal si è spinto oltre, abbracciando al 100% la scienza: «Io credo nelle cose che dicono gli specialisti della medicina. Se loro dicono che dobbiamo vaccinarci, allora abbiamo bisogno di vaccinarci. Questo, semplicemente, è il mio punto di vista».

E ancora: «Ho avuto la COVID-19, nonostante il vaccino. E se ti vaccini, appunto, non hai problemi e puoi giocare. Ripeto: è l’unica cosa chiara».

Punzecchiato nello specifico sul caso Djokovic, Nadal ha spiegato: «Se non vuoi vaccinarti, vai incontro a problemi». Non solo, «dopo che per due anni molte persone sono morte la mia sensazione è che il vaccino sia il solo modo per fermare questa pandemia».

«Se Nole l’avesse voluto, avrebbe potuto giocare in Australia senza problemi. Ha preso la sua decisione, ognuno è libero di farlo, ma ci sono anche delle conseguenze».

Quindi, una carezza all’amico: «Non mi piace la situazione venutasi a creare, in un certo senso mi dispiace per lui. Ma, allo stesso tempo, da mesi conosceva le condizioni per entrare in Australia. Ha scelto così».

