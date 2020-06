Non si placano le polemiche e le discussioni dopo l’annuncio della positività al coronavirus di Novak Djokovic. Ne abbiamo discusso con il campione olimpico di Barcellona 1992, che ci parla anche della ripresa del circuito ATP e dell’eterno Roger Federer.

Marc Rosset, che idea si è fatto di ciò che è accaduto durante l’Adria Tour?

«Se penso a ciò che è successo, per prima cosa devo dire che mi sono molto arrabbiato con il padre di Djokovic. Ha mancato di rispetto nei confronti di Federer affermando che il basilese dovrebbe pensare a fare altro nella vita e che non si ritira solo perché sente il fiato sul collo di suo figlio e di Nadal. Chi è questo signore per permettersi di rivolgersi in questi termini a un campionissimo che ha scritto e ancora sta scrivendo la storia del tennis? Per quanto...