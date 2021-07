La Barty ha fatto valere la sua solidità, mentre la Pliskova non è più risuscita a riprendersi dai 14 primi punti del match persi, trovandosi in svantaggio per 4-0 dopo soli 11’ di gioco. Molto nervosa, l’altissima ceca (1m86), che in maggio era stata dominata 6-0 6-0 da Iga Swiatek a Roma nella sua ultima finale disputata, non poteva immaginarsi uno scenario peggiore.