Roger Federer dedica un messaggio di stima all’«amico e grande rivale Rafael Nadal», dopo la storica impresa del tennista spagnolo agli Australian Open. Il fuoriclasse svizzero ha scritto su Instagram: «Che partita! Congratulazioni di cuore per esser diventato il primo uomo a vincere 21 titoli del Grande Slam. Qualche mese fa stavamo scherzando sul fatto che entrambi fossimo con le stampelle. Incredibile. Mai sottovalutare un grande campione. La tua incredibile etica del lavoro, dedizione e spirito combattivo sono fonte di ispirazione per me e per molti altri nel mondo» ha scritto Federer, aggiungendo: «Sono orgoglioso di condividere questa epoca con te e onorato di averti spinto a ottenere ancora di più. Proprio come hai fatto tu per me in questi 18 anni. Sono certo che tu possa celebrare altri successi, ma ora goditi questo».