Oddio, ma Roger Federer si ritira? Sì, no, forse. Le dichiarazioni sibilline del basilese, in occasione degli Sports Awards, rilanciano la questione. Noi, preoccupati, abbiamo girato questa e molte altre domande a Marco Keller, giornalista del gruppo Tamedia e scrittore. Lui, Federer, lo conosce benissimo. Sin dagli albori.

Citiamo sua maestà: «Se la mia carriera finisse qui, sarebbe una cosa incredibile terminare con questa ricompensa». Federer si riferiva al premio quale miglior sportivo svizzero degli ultimi 70 anni, ma c’è chi vi ha intravisto un segnale in ottica 2021. Lei da che parte sta?

«Non erano dichiarazioni così drammatiche. Io, almeno, non le ho lette come le hanno lette altri. Soprattutto per il fatto che, prima, Roger aveva detto altre cose: che i suoi obiettivi per il 2021 sono...