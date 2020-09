A sei giorni dall’inizio del Roland Garros - sono però già iniziate le qualificazioni - Stan Wawrinka si è separato da Magnus Norman, l’allenatore svedese con il quale aveva firmato i suoi tre titoli del Grande Slam: Open d’Australia 2014, Roland Garros 2015 e US Open 2016. Una decisione di comune accordo, come recita il comunicato nel quale il tennista di St. Barthélemy ringrazia lo scandinavo, che considera «un grande coach, un amico e un mentore. Stan sottolinea il preziosissimo contributo di Norman, senza il quale, così almeno dice, non sarebbe mai riuscito a compiere il salto il qualità che gli ha permesso di firmare tornei maggiori fino a raggiungere il terzo posto nel ranking ATP.

La lunga collaborazione

«Quando leggiamo comunicati come quello che ha reso pubblico Stan, non sappiamo mai...