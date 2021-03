Gli organizzatori, capeggiati da Riccardo Margaroli, hanno raccolto la sfida. La prima edizione di questo torneo indoor si prospetta interessante, con ben 13 ex top 100. Tra i competitori ci saranno Yannick Hanfmann, finalista a Gstaad e Kitzbühel, Sergiy Stakhovsky (best ranking 31. ATP) giustiziere di Federer a Wimbledon nel 2013, Lukas Rosol (best ranking 26 ATP) e Bernard Tomic. Fiore all’occhiello della prima edizione sarà la presenza di Jack Sock, ex top 10, al quale verrà concessa una wild card per il tabellone principale. Oltre ai grandi nomi di giocatori affermati due giovani rossocrociati beneficeranno di una wild card per il tabellone principale: sono Dominic Stricker e Leandro Riedi, che si sono resi protagonisti qualche mese fa della prima finale tutta svizzera al Roland Garros juniores. I ticinesi saranno presenti con Remy Bertola (wild card in qualificazione) e Luca Margaroli (doppio). Possibile la partecipazione di altri rossoblù dopo le decisioni di Swiss Tennis in merito ultime wild card disponibili. In attesa della conferma dell’ultima ordinanza riguardo la presenza di pubblico agli eventi, è stata prevista una tribuna. Se ci fosse la possibilità di avere pubblico, sarà aperta una biglietteria on-line sul sito internet www.challengerlugano.com. I match verranno suddivisi in sessione giornaliera, con inizio alle 11, e sessione serale, che inizierà alle 18.30.