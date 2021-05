Roger cercava Federer, ma purtroppo non l’ha trovato. Almeno, non ancora. Il debutto del basilese all’Open di Ginevra è stato deprimente? Un po’ di sicuro. E lo stesso basilese, per quanto ottimista, non ha potuto negarlo. «Perdere 6-4 4-6 6-4 contro Pablo Andujar ci può stare. Soprattutto pensando al fatto che questo era il mio ritorno al tennis due mesi dopo il torneo di Doha, dove avevo giocato un paio di partite. E, prima di rientrare sul circuito nel Qatar, ero stato fermo per quasi un anno e mezzo. Quello che più mi spiace, in questo momento, è di avere deluso tanti appassionati di tennis. So che in molti speravano di vedermi in campo per più di una partita. Quanto a me, è chiaro, sono deluso. Ma sono anche consapevole del fatto che questo, sui campi del Parc des Eaux-Vives, era per me...