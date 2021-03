Non ci saranno svizzeri in lizza al torneo ATP 500 di Dubai la prossima settimana. Stan Wawrinka (ATP 20) ha imitato Roger Federer dichiarando forfait.

Questo passo indietro è per lo meno sorprendente, visto che Wawrinka era presente sabato in occasione del sorteggio a Dubai, dove avrebbe dovuto affrontare John Millman (ATP 41) o un qualificato per il suo debutto al secondo turno.