Stan Wawrinka ha subito un piccolo intervento chirurgico al piede sinistro. A pochi giorni dal suo 36.esimo compleanno, il vodese ha riferito sui canali social che l’operazione è riuscita bene. Il tre volte vincitore di prove del Grande Slam dovrà stare a riposo per alcune settimane. Per Stan il 2021 è iniziato in modo piuttosto deprimente, anche a causa del coronavirus che lo ha colpito impedendogli di prepararsi al meglio. È uscito di scena nel secondo turno all’Open d’Australia dopo aver sprecato dei match-ball contro l’ungherese Marton Fucsovics. Successivamente è stato eliminato in entrata sia a Rotterdam sia a Doha.