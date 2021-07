Viktorija Golubic non si ferma più. Solida, concentrata, lucida nelle sue variazioni tattiche: negli ottavi di finale di Wimbledon, la 28.enne zurighese (WTA 66) ha sconfitto 7-6 6-3 l’americana Madison Keys (WTA 27). Sull’erba londinese, in questi giorni, ha vinto otto set su otto. In tutta la sua carriera, l’elvetica non era mai arrivata così lontana in uno Slam. Il suo miglior risultato era stato un terzo turno, sempre a Wimbledon, nel 2019. Martedì se la vedrà con la ceca Karolina Pliskova (8.), sempre con i panni dell’outsider.