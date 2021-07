Susan Bandecchi e Simona Waltert hanno conquistato il successo in doppio nel Ladies Open di Losanna. La ticinese e la grigionese hanno superato in finale la norvegese Ulrikke Eikeri e la greca Valentini Grammatikopoulou con il punteggio di 6-3 6-7 10-5. In singolare il successo è andato alla 23.enne slovacca Tamara Zidansek, che in finale ha superato la francese Clara Burel 4-6 7-6 7/5 6-1.