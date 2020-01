Ha dovuto giocarsi il tutto e per tutto nel quinto set ma alla fine anche lui all’Australian Open è approdato al terzo turno nel singolare maschile. Stiamo scrivendo di Stan Wawrinka che nella notte di Melbourne ha appena avuto la meglio sull’italiano Andreas Seppi nel secondo round del primo Slam dell’anno. Il numero due rossocrociato, per la cronaca, ha sconfitto l’altoatesino con il punteggio di 4-6 7-5 6-3 3-6 6-4.

Il match è duranto tre ore e 38 minuti ma Stan dovrebbe poter recuperare adeguatamente le energie in vista del prossimo impegno. Infatti, per i sedicesimi di finale tornerà in campo sabato, per affrontare lo statunitense John Isner.